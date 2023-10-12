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Российские войска из РСЗО обстреляли Сумскую область, ранена женщина

Фото: иллюстративное фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Российские войска вечером 11 октября обстреляли Сумскую область. Ранена женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации .

11 октября российские войска обстреляли 9 общин Сумской области, совершив 39 обстрелов.

"В течение дня россияне совершили 39 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 286 взрывов. Обстрелы подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаровская, Дружбовская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Есманская, Шалигинская общины", - написано на канале..

Больше всего пострадала Белопольская община: произведен обстрел из миномета (30 взрывов), из гранатомета АГС (59 взрывов), РСЗО (8 взрывов) и ствольной артиллерии (8 взрывов)

Дружбовская община: совершены обстрелы из РСЗО (21 взрыв). В результате одного из обстрелов ранения получила женщина 1955 г.р., которая госпитализирована в лечебное учреждение.

Зноб-Новгородская община: враг бил из минометов (12 взрывов) и артиллерии (4 взрыва).

Хотинская община: зафиксирован минометный обстрел (5 взрывов) и авиационный обстрел с вертолета НАР (6 взрывов).

Середино-будская община: зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (1 взрыв) и миномета (18 взрывов) и обстрел дроном-камикадзе (1 взрыв).

Эсманская община: 23 мины сбросили россияне на территорию общины.

Краснопольское общество: осуществлены артиллерийские обстрелы (28 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов) и обстрел из ПТРК противотанкового ракетного комплекса (1 взрыв) и гранатометный обстрел из АГС-17 (8 взрывов).

Шалыгинская община: минометный обстрел (9 взрывов) и обстрел из ствольной артиллерии (30 взрывов).

Великописаревская община: зафиксирован гранатометный обстрел из СПГ-9 (5 взрывов) и сброс с БпЛА взрывных предметов типа ВОГ (4 взрыва).

Ранее мы писали, что российские войска обстреляли школу в Сумской области. Погиб ребенок.

Также в начале октября под обстрел попал город Дружба. Пострадала женщина.

 

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