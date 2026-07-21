Российские войска провалили новые попытки наступления на Сумщине, - ISW

Как объясняют аналитики, Россия не оставляет попыток создать обороноспособные буферные зоны в Сумской области вдоль международной границы.

"19 и 20 июля российские войска проводили ограниченные наступательные действия на севере Сумской области, но не продвинулись вперед", - сказано в отчете.

Геолокированные кадры, опубликованные 18 июля, подтверждают удары российских войск по украинским позициям в Сумской области к юго-востоку от Александрии, а также вдоль международной границы к западу от Кучерова Курской области.

Стоит отметить, что оба населенных пункта расположены северо-западнее города Сумы.

Это свидетельствует о том, что Силы обороны Украины сохраняют позиции в этом районе вопреки заявлениям России.

Источник, сообщающий о действиях российской группировки войск "Север", 20 июля заявил, что российские войска пытаются закрепить позиции в восточной части Таратутиного (юго-восточнее города Сумы - ред.). Вполне вероятно, что захватчики проникли в восточную часть Таратутиного.

Также указано, что подразделения 1-го мотострелкового батальона 2-го мотострелкового полка Воздушно-космических сил России (ПКС РФ) действуют вблизи Марьиного (восточнее города Сумы - ред.).

Это первый случай, когда ISW зафиксировал сообщение об участии подразделений 2-го мотострелкового полка (ПКС РФ) в боевых действиях.