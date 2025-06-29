Российские войска продвинулись в районе Новопавловки: карты ISW

Российские оккупационные войска продвинулись в районе Новопавловки, а Силы обороны Украины - в районе Лимана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, однако успехов не добились. Оккупанты атаковали в районе Алексеевки и Андреевки, а также в районе Юнаково и Садков.
Российские так называемые "военкоры" сообщали, что Силы обороны Украины контратаковали в районе Яблоновки, Храповщины, Писаревки.
По геолокационным данным, подразделения российской 36-й отдельной мотострелковой бригады продвинулись в северную часть Зирки к юго-западу от Новопавловки. В Министерстве обороны России объявили, будто оккупанты захватили населенный пункт.
Россияне активно атаковали вблизи самой Новопавловки, а также возле Котляровки, Троицкого, Алексеевки, Дачного, Запорожья.
Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщал, что на фронте 28 июня Силы обороны отбили 111 атак. Наибольшее давление враг оказывал на Покровском и Лиманском направлениях.
Оккупанты применяли управляемые авиабомбы, дроны-камикадзе и артиллерию, пытаясь прорвать оборону на разных направлениях.
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