Російські війська просунулися в районі Новопавлівки: карти ISW

Російські окупаційні війська просунулися в районі Новопавлівки, а Сили оборони України - в районі Лиману.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, проте успіхів не досягли. Окупанти атакували в районі Олексіївки та Андріївки, а також у районі Юнакового та Садків.
Російські так звані "воєнкори" повідомляли, що Сили оборони України контратакували в районі Яблунівки, Храпівщини, Писарівки.
За геолокаційними даними, підрозділи російської 36-ї окремої мотострілецької бригади просунулися в північну частину Зірки на південний захід від Новопавлівки. У Міністерстві оборони Росії оголосили, ніби окупанти захопили населений пункт.
Росіяни активно атакували поблизу самої Новопавлівки, а також біля Котлярівки, Троїцького, Олексіївки, Дачного, Запоріжжя.
Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що на фронті 28 червня Сили оборони відбили 111 атак. Найбільший тиск ворог чинив на Покровському та Лиманському напрямках.
Окупанти застосовували керовані авіабомби, дрони-камікадзе та артилерію, намагаючись прорвати оборону на різних напрямках.
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