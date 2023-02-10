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Российские войска продвинулись на двух участках фронта, - британская разведка

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Украина, Пятница 10 февраля 2023 09:48
Российские войска продвинулись на двух участках фронта, - британская разведка Фото: Российские войска продвинулись под Бахмутом и Угледаром (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

С 7 февраля 2023 года российские силы, вероятно, добились тактических успехов на двух ключевых участках фронта. Однако они понесли значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, на северной окраине города Бахмут на Донбассе силы группы "Вагнера" продвинулись на 2-3 км дальше на запад, контролируя местность возле главной трассы М-03, ведущей в город. Таким образом, российские войска все больше доминируют на северных подступах к Бахмуту.

Южнее российские подразделения обошли западную окраину города Угледар, где в конце января они возобновили наступательные операции.

Тем не менее, по данным британской разведки, российские подразделения, вероятно, понесли особенно тяжелые потери в районе Угледара, так как были задействованы неопытные подразделения.

"Российские войска, вероятно, бежали и бросили не менее 30 практически неповрежденных бронетранспортеров в одном инциденте после неудачного штурма", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, условия передвижения по пересеченной местности будут в худшем состоянии из-за сильной грязи в середине-конце марта. Поэтому командиры с обеих сторон, скорее всего, будут стараться избегать планирования крупных наступлений в такое время.

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