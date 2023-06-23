Российские войска наступали в районе Марьинки и Авдеевки, потеряв более трех рот
Российские войска на протяжении последних суток не оставляли попыток наступать на Марьинском и Авдеевском направлениях, но кроме потери больше трех рот военных и полсотни техники ничего не добились.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления.
Авдеевское и Марьинское направления
Здесь российские войска проводили безуспешные наступательные действия в районах Северного, Авдеевки, Марьинки и Победы, но успеха не имел. В частности, основные усилия противник сосредоточил на ведении наступательных действий именно на Авдеевском направлении.
Оккупанты наступали в районах Северного, Авдеевки, Марьинки и Победы (deepstatemap.live)
Запорожское направление
В этом районе враг сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск.
"Пытался восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области", - говорится в сводке.
Оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе освобожденной Макаровки Донецкой области (deepstatemap.live)
Также оккупанты за последние сутки отмечаются ведением активной обороны на Новопавловском, Времевском и Ореховском направлениях.
Потери врага на таврическом направлении
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1344 огневых задач.
"Потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот. Уничтожена 51 единица военной техники противника", - добавили военные.
Ситуация на Марьинском направлении
Оккупанты пытаются устраивать многочисленные штурмы позиций украинских сил, чтобы завладеть Марьинкой и открыть выход на Авдеевку Донецкой области. Главной целью РФ остается выход на административные границы Донецкой области.
Отметим, что за больше, чем двухнедельное контрнаступление, ВСУ освободили уже 8 населенных пунктов, среди которых и выше указанное село Макаровка Донецкой области.
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