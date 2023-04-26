Российские войска за два месяца полностью опустошили военный склад в Крыму (фото)

Российские войска за два месяца опустошили военный склад в северной части Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение аналитика Брэди Африка из Американского института предпринимательства в Twitter.

На спутниковых снимках за 25 апреля видно, что на складе не осталось ни чего. Однако 11 февраля на складе находились боевые бронированные машины, танки и буксируемые артиллерийские орудия.

Отметим, что военный склад оккупантов находился вблизи Джанкоя, между населенными пунктами Медведевка и Тургенево.

Russian forces have emptied out this military depot in northern Crimea, new satellite imagery shows.



This site was used to store tanks, armored vehicles, and artillery. pic.twitter.com/3uIc4GI5ac — Brady Africk (@bradyafr) April 26, 2023

Напомним, что 24 апреля во временно оккупированном Севастополе ночью раздались взрывы. Тогда россияне заявили, что Черноморский флот РФ якобы "отбивает атаку надводных беспилотников".

Позже СМИ узнали, что россияне усилили оборону в бухте Севастополя, привлекая катера, вертолеты и даже боевые дельфины.

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