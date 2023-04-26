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Российские войска за два месяца полностью опустошили военный склад в Крыму (фото)

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Среда 26 апреля 2023 17:33
Российские войска за два месяца полностью опустошили военный склад в Крыму (фото) Иллюстративное фото: российские войска за два месяца полностью опустошили военный склад в Крыму (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские войска за два месяца опустошили военный склад в северной части Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение аналитика Брэди Африка из Американского института предпринимательства в Twitter.

На спутниковых снимках за 25 апреля видно, что на складе не осталось ни чего. Однако 11 февраля на складе находились боевые бронированные машины, танки и буксируемые артиллерийские орудия.

Отметим, что военный склад оккупантов находился вблизи Джанкоя, между населенными пунктами Медведевка и Тургенево.

Напомним, что 24 апреля во временно оккупированном Севастополе ночью раздались взрывы. Тогда россияне заявили, что Черноморский флот РФ якобы "отбивает атаку надводных беспилотников".

Позже СМИ узнали, что россияне усилили оборону в бухте Севастополя, привлекая катера, вертолеты и даже боевые дельфины.

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