Авиация России снова в небе. В Украине вторая за день масштабная тревога

В субботу, 14 января, в части регионов Украины снова объявлена воздушная тревога. Россия подняла в небо Ту-95.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

Обновлено. В нескольких областях снова объявили тревогу, начиная с 13.51. А именно: Донецкая, Сумская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Полтавская, Днепропетровская.

Обновлено. По данным карты тревог, объявлен отбой тревоги в указанных областях, начиная с 13.10. А именно: Донецкая, Сумская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Полтавская.

"Зафиксированы самолеты Ту-95 из Энгельса. Возможны пуски. Реагируем на сигналы воздушной тревоги", - призвал он.

Как сообщалось, в субботу, 14 января, около 12.00, Россия может нанести массированный удар с воздуха. Украинцев попросили не игнорировать сообщения о воздушной тревоге.

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