В Киевской области из-за падения обломков дронов есть повреждения, начался пожар

Фото: в Киевской области из-за падения обломков дронов во время атаки РФ 27 октября есть повреждения (Getty Images)

Во время атаки в ночь на 27 октября в Киевской области есть повреждения дома и авто. Они связаны с падением обломков сбитых дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.

"Ночью враг снова атаковал Киевскую область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены", - рассказал он. Несмотря на то, что попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено, а пострадавших нет, в одном из районов есть повреждения из-за падения обломков дронов. "В одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден один частный дом и два автомобиля. В доме выбиты окна, поврежден забор", - отметил глава ОВА. Также, по словам Кравченко, произошло возгорание лесной подстилки. "Пожар ликвидирован. Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки", - резюмировал он.