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В Киевской области из-за падения обломков дронов есть повреждения, начался пожар

Киевская область, Воскресенье 27 октября 2024 09:47
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В Киевской области из-за падения обломков дронов есть повреждения, начался пожар Фото: в Киевской области из-за падения обломков дронов во время атаки РФ 27 октября есть повреждения (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время атаки в ночь на 27 октября в Киевской области есть повреждения дома и авто. Они связаны с падением обломков сбитых дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.

"Ночью враг снова атаковал Киевскую область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены", - рассказал он.

Несмотря на то, что попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено, а пострадавших нет, в одном из районов есть повреждения из-за падения обломков дронов.

"В одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден один частный дом и два автомобиля. В доме выбиты окна, поврежден забор", - отметил глава ОВА.

Также, по словам Кравченко, произошло возгорание лесной подстилки.

"Пожар ликвидирован. Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки", - резюмировал он.

Атака на Киев и Киевскую область

После 23:00 в Киеве и в ряде регионов была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупреждали про угрозу беспилотников.

В Киеве гремели взрывы. В Киевской области и в столице работала ПВО. Как позже выяснилось, силы ПВО обнаружили на подлете к Киеву около десятка беспилотников РФ. Все дроны были обезврежены в окрестностях города.

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