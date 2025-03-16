Российские войска атаковали дронами автомобили в Сумской области: ранены люди

По данным областной прокуратуры, 16 марта в течение дня российские войска атаковали беспилотниками два транспортных средства на территории Сумского района.

"В Миропольской общине FPV-дрон попал в транспортное средство, которое развозило хлеб. 48-летняя пассажирка получила ранения", - заявили в прокуратуре.

Также беспилотник атаковал легковой автомобиль в Белопольской громаде, ранен 31-летний водитель.

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела. Досудебное расследование осуществляется следователями Сумского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области", - говорится в сообщении прокуратуры.

Под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры досудебное расследование проводится по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ситуация в Сумской области

Как рассказали в ГПСУ, российская армия изменила тактику использования техники на границе с Сумской областью и перешла к малым штурмовым группам. Оккупанты пытаются продвинуться вглубь территории Украины и расширить зону боевых действий.

Также в сети распространялась информация о якобы массовом прорыве войск РФ на границе Сумской области. Однако в ВСУ опровергли эти слухи и сообщили, что ситуация остается под контролем.

Вчера в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) сообщили, что россияне готовятся к более активным действиям в приграничье и накапливают силы для удара по Сумской области. Однако руководитель ЦПД Андрей Коваленко подчеркнул, что "не надо путать это с наступлением на Сумы".