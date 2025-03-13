В Сумской области объявили обязательную эвакуацию из восьми населенных пунктов
На заседании Совета обороны Сумской области приняли решение об обязательной эвакуации населения из восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской громад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской областной военной администрации Владимира Артюха.
"Сегодня был проведен Совет обороны области, где вопрос ситуации с безопасностью был ключевым. Заслушивалась оценка обстановки со стороны всех военных структур и сил безопасности. По оперативным данным наших военных, ситуация на границе сегодня напряженная, но контролируемая. Подразделения российской армии не пересекли границу и не захватили ни одного населенного пункта на территории Сумской области", - рассказал Артюх.
Он призвал жителей Сумской области не доверять вражеским ИПСО и пользоваться официальными источниками информации.
В то же время глава ОВА подчеркнул, что на границе повысилась интенсивность диверсионных групп противника и интенсивность действий авиационных средств поражения - КАБов, FPV-дронов.
По его словам, от этих враждебных действий мирное население возможно защитить только проведя эвакуацию жителей приграничья.
"В связи с обострением оперативной ситуации на территории области, постоянным огневым поражением со стороны РФ и с целью сохранения жизни гражданского населения области сегодня по представлению военного руководства было принято решение о проведении обязательной эвакуации населения из 8 населенных пунктов Юнаковской и Миропольской территориальных громад Сумского района. В ближайшее время необходимо будет эвакуировать 543 человека, в том числе и детей", - добавил Артюх.
Как отметил глава Сумской ОВА, во время заседания Совета обороны поставлена задача оперативно провести эвакуацию из этих населенных пунктов, применяя силы и средства Нацполиции, ГСЧС во взаимодействии с ВСУ.
Он обратился к жителям приграничных громад, в которых объявлена эвакуация, с просьбой с пониманием отнестись к процессу эвакуации и не подвергать опасности себя и своих родных.
Ситуация в Сумской области
Как рассказали в ГПСУ, российская армия изменила тактику использования техники на границе с Сумской областью и перешла к малым штурмовым группам. Оккупанты пытаются продвинуться вглубь территории Украины и расширить зону боевых действий.
Также в сети распространялась информация о якобы массовом прорыве войск РФ на границе Сумской области. Однако в ВСУ опровергли эти слухи и сообщили, что ситуация остается под контролем.
По данным группировки войск "Курск", массового прорыва границы между населенными пунктами Новенькое и Журавка пока не зафиксировано.
Также ранее Демченко заявил, что российские войска пытаются расширить зону активных боевых действий на границе региона. В то же время россияне направляют малые штурмовые группы в сторону Новенького, пытаясь закрепиться на этих позициях.
Подробнее о том, что известно о попытках войск РФ прорвать границу в Сумской области и что там на самом деле происходит - читайте в материале РБК-Украина.
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