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Российские "тролли" пытаются поссорить Украину и Польшу, - Сикорский

15:40 10.07.2026 Пт
2 мин
Ссоры и исторические противостояния всегда служили врагу
aimg Сергей Козачук
Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)

Российские спецслужбы и интернет-тролли активно пытаются спровоцировать конфликты и подогреть эмоции вокруг исторических трагедий в отношениях между Украиной и Польшей.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

Российский след в исторических спорах

По словам польского министра, миллионы российских интернет-троллей пытаются разжечь польско-украинские эмоции, а кремлевские чиновники, в том числе заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев и директор Департамента информации и прессы МИД РФ Мария Захарова, откровенно поощряют такие споры.

"Я предлагаю нам рассмотреть этот вопрос, потому что с 17 века споры, преступления и польско-украинские бои всегда служили нашему врагу", - подчеркнул Сикорский.

Он добавил, что националисты с обеих сторон пытаются конкурировать друг с другом ради краткосрочного повышения рейтингов. Однако это лишь подрывает общий стратегический интерес, заключающийся в противостоянии русскому империализму.

Потребность в евроинтеграции и примирении

Сикорский подчеркнул, что Украине больше нужна Польша как во время войны с Россией, так и в процессе вступления в Европейский Союз. Киеву придется адаптироваться к европейским стандартам, как это в свое время делала Варшава.

Глава МИД Польши также упомянул о годовщине Волынской трагедии и резне в Едвабном, отметив, что каждая нация должна проверить свою совесть, ведь это мера зрелости и готовности к участию в европейской семье.

"Юбилеи должны служить не для повышения уровня поддержки, а скорее для содействия примирению и гарантии того, что мы больше не будем убивать друг друга в будущем", - подытожил министр.

Конфликт в отношениях Киева и Варшавы

Напомним, в последнее время между Украиной и Польшей возникла напряженность из-за исторических вопросов. Ранее стало известно, что Польша выставила Украине условие в ходе закулисных переговоров по УПА.

Варшава ожидает, что украинская сторона найдет способ изменить указ президента Украины Владимира Зеленского, присвоившего одному из подразделений ВСУ почетное наименование "имени Героев УПА".

В то же время, польская сторона активно фиксирует подрывную деятельность Кремля, направленную против европейских стран. Так, глава польского МИДа Радослав Сикорский предупреждал, что Россия готовит новые провокации и диверсии против европейских государств.

Он подчеркнул, что союзники пытаются сыграть на опережение и публично разглашают планы Кремля, чтобы сдержать Москву от дальнейших агрессивных действий в Европе.

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