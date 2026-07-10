Российский след в исторических спорах

По словам польского министра, миллионы российских интернет-троллей пытаются разжечь польско-украинские эмоции, а кремлевские чиновники, в том числе заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев и директор Департамента информации и прессы МИД РФ Мария Захарова, откровенно поощряют такие споры.

"Я предлагаю нам рассмотреть этот вопрос, потому что с 17 века споры, преступления и польско-украинские бои всегда служили нашему врагу", - подчеркнул Сикорский.

Он добавил, что националисты с обеих сторон пытаются конкурировать друг с другом ради краткосрочного повышения рейтингов. Однако это лишь подрывает общий стратегический интерес, заключающийся в противостоянии русскому империализму.

Потребность в евроинтеграции и примирении

Сикорский подчеркнул, что Украине больше нужна Польша как во время войны с Россией, так и в процессе вступления в Европейский Союз. Киеву придется адаптироваться к европейским стандартам, как это в свое время делала Варшава.

Глава МИД Польши также упомянул о годовщине Волынской трагедии и резне в Едвабном, отметив, что каждая нация должна проверить свою совесть, ведь это мера зрелости и готовности к участию в европейской семье.

"Юбилеи должны служить не для повышения уровня поддержки, а скорее для содействия примирению и гарантии того, что мы больше не будем убивать друг друга в будущем", - подытожил министр.