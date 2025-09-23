Российские топ-чиновники могли попасть под удар во время атаки на Крым, - ISW

"Министерство обороны России 22 сентября заявило, что украинские войска нанесли удар по курортной зоне в оккупированном Крыму, убив двух и ранив 15 человек. Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов 22 сентября заявил, что украинские войска нанесли удар по санаторию в оккупированном Форосе, Крым", - говорится в отчете.

Аналитики обратили внимание на сообщения нескольких российских источников, которые указали, что в санатории состоялась закрытая частная вечеринка, и что высокопоставленные российские чиновники, возможно, включая военных, присутствовали во время удара.

Отдельно подтвержден удар по аэродрому вблизи оккупированной Качи. Главное управление разведки Украины заявило, что были уничтожены два морских патрульных самолета Бе-12 и вертолет Ми-8, что подтверждают и геолокационные кадры.