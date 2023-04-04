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Украинские артиллеристы "отминусовали" российскую пушку D30 возле Соледара (видео)

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Вторник 04 апреля 2023 14:22
Украинские артиллеристы "отминусовали" российскую пушку D30 возле Соледара (видео) Иллюстративное фото: украинские артиллеристы "отминусовали" российскую пушку D30 у Соледара (wikimedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные с помощью легкой буксируемой гаубицы M777 поразили российскую пушку D30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска Украины.

"Разведка 30 ОМБр нашла вблизи Соледара вражескую пушку D30 и скорректировала огонь артиллеристов 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины", - отмечают военные.

Далее цель противника серьезно повредили точным ударом гаубицы М777.

Напомним, генерал Алексей Тарнавский показал работу французской САУ Caesar на Донбассе.

Также недавно украинские десантники уничтожили полевой лагерь российских военных в Донецкой области.

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