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Связанные с РФ хакеры заблокировали работу британской почты: что известно

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Лондон, Пятница 13 января 2023 02:27
Связанные с РФ хакеры заблокировали работу британской почты: что известно Фото: связанные с РФ хакеры заблокировали работу британской почты (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Королевская почта Британии подверглась атаке вируса-вымогателя, который связывают с российскими хакерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Из-за взлома данных, почтовая служба уже несколько дней не может отправлять посылки и письма за рубеж. О масштабном кибер-нападении стало известно в среду. Сейчас Королевская почта все еще просит пользователей не пытаться отправлять что-либо в другие страны, поскольку ее компьютерные системы остаются неисправными.

При нападении была применена программа-вымогатель Lockbit. По данным компаний, специализирующихся на компьютерной безопасности, ее разработали преступные группы, связанные с Россией. В то же время, пока не известно, где именно находятся злоумышленники, которые осуществили нападение на британскую почту.

Сообщается, что при нападении пострадали компьютерные системы, которые британская почтовая служба использует для обработки и отслеживания отправлений за рубеж. Вирус поразил программное обеспечение в шести офисах почты, в том числе в масштабном центре обработки в Хитроу около Лондона.

Предполагается, что хакеры попросили выкуп в размере несколько миллионов фунтов, однако источники сообщили, что у специалистов есть способы вернуть системы к работе и без выплаты.

Ранее мы писали, что хакеры похитили данные пассажиров крупных авиакомпаний KLM и Air France - участников регулярной программы для путешественников Flying Blue.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что группировка Cold River, связанная с Кремлем, осуществила целый ряд кибератак против американских лабораторий, занимающихся изучением ядерной энергетики.

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