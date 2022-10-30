ua ru
Вс, 30 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российские спецслужбы взломали телефон Трасс, - Daily Mail

Новина українською →
Лондон, Воскресенье 30 октября 2022 01:08
Российские спецслужбы взломали телефон Трасс, - Daily Mail Фото: бывший премьер-министр Британия Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Личный телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс был взломан агентами российских спецслужб во времена ее прибывания в должности главы МИД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Агенты получили доступ к "совершенно секретным деталям" переговоров с международными союзниками в дополнение к личным сообщениям, которыми обменивался близкий друг Трасса Кваси Квартенг.

Предполагается, что сообщения включали обсуждения с высокопоставленными министрами иностранных дел о войне в Украине, в том числе подробности о поставках оружия.

По данным издания со ссылкой на неназванные источники, были украдены сообщения за год.

Об отставке Трасс с должности британского премьера вы можете прочесть в материале РБК-Украина.

Новым премьером Британии стал Риши Сунаке. Что о нем известно и какую позицию он высказывает по войне в Украине - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания
NEWS
Россия заявила о выходе из зерновой сделки: что известно на данный момент
Россия заявила о выходе из зерновой сделки: что известно на данный момент
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год