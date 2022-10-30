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Російські спецслужби зламали телефон Трасс, - Daily Mail

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Лондон, Неділя 30 жовтня 2022 01:08
Російські спецслужби зламали телефон Трасс, - Daily Mail Фото: колишній прем'єр-міністр Британія Ліз Трасс (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Особистий телефон колишнього прем'єр-міністра Великобританії Ліз Трасс був зламаний агентами російських спецслужб за часів її перебування на посаді глави МЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

Агенти отримали доступ до "цілком таємних деталей" переговорів з міжнародними союзниками на додаток до особистих повідомлень, якими обмінювався близький друг Траса Квасі Квартенг.

Передбачається, що повідомлення включали обговорення з високопоставленими міністрами закордонних справ про війну в Україні, зокрема подробиці щодо постачання зброї, додав він.

За даними видання з посиланням на неназвані джерела, було вкрадено повідомлення за рік.

Про відставку Трас з посади британського прем'єра ви можете прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Новим прем'єром Британії став Ріші Сунаке. Що про нього відомо і яку позицію він висловлює щодо війни в Україні - в матеріалі РБК-Україна.

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