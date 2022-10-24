Британия получит нового премьера. Что известно о Риши Сунаке и его позиции по Украине

Со второй попытки Риши Сунак станет новым премьером Великобритании и лидером Консервативной партии. Экс-министр финансов и главный конкурент Лиз Трасс на прошлых выборах заручился поддержкой большинства однопартийцев, а его единственная соперница сняла свою кандидатуру.

Что известно о Риши Сунаке и какую позицию он высказывает по войне в Украине - в материале РБК-Украина ниже.

Кто такой Риши Сунак

42-летний политик родился в Саутгемптоне. Его родители имеют индийское происхождение. Они эмигрировали на юг Великобритании из Восточной Африки.

Риши Сунак станет самым молодым премьером с 1812 года и первым главой правительства Британии азиатского происхождения.

Его отец работал врачом, а мать руководила собственной аптекой. По словам самого Риши Сунака, помогая матери в аптеке он приобрел первые бизнес-навыки.

Сунак получил образование в Линкольн-колледже Оксфордского университета, где изучал философию, экономику и политику. Затем учился в Калифорнии по Стэнфордской программе МВА.

После окончания учебы работал в банковском секторе.Был партнером в инвестиционных фондах The Children's Investment Fund Management и Theleme Partners.

Первые шаги в политической карьере Сунка сделал еще в Оксфорде, когда проходил стажировку в избирательном штабе Консервативной партии. В 2014 году был избран кандидатом в Палату общин от округа Ричмонд, а в 2015 стал членом парламента.

Фото: Риши Сунак во время дебатов с Лиз Трасс (Getty Images)

В 2019 году Риши Сунак получил должность помощника министра ЖКХ, общин и местного самоуправления в правительстве Терезы Мэй.

В кабинете Бориса Джонсона был назначен сначала главным секретарем Казначейства, а с 13 февраля по 5 июля 2022 Риши Сунак занимал пост канцлера Казначейства Соединенного Королевства.

За время работы в Казнечействе внедрил программу помощи бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса. Это принесло ему популярность среди британцев.

Риши Сунак был одним из первых министров, которые в июле этого года ушли в отставку в знак недоверия премьеру Борису Джонсону на фоне ряда громких скандалов.

После отставки Джонсона Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера и вышел в финал голосования вместе с Лиз Трасс, однако уступил ей, набрав на 35% меньше голосов.

Риши Сунак женат, есть двое детей. Его супруга Акшата Мурти - дочь индийского миллиардера, основателя ІТ-корпорации Infosys Нараяна Мурти. Входит в список богатейших женщин Британии.

Риши Сунак о войне в Украине

В День Независимости Риши Сунак обратился к украинцам в открытом письме и заверил в безоговорочной поддержке и помощи со стороны Великобритании, несмотря на изменения во внутренней политике страны.

Политик заявил, что Украина войдет в историю как "маяк свободы". Поэтому необходимо вместе не только победить Путина, но и удержать его от того, чтобы он когда-либо снова причинил вред нашей стране.

"Мы продолжим поддерживать ваших храбрых бойцов, чтобы защитить ваших граждан, мы продолжим оказывать гуманитарную помощь, чтобы обеспечить вам доступ к лекарствам и еде, и мы будем продолжать давать приют вашим близким, пока они не смогут безопасно вернуться домой и спать спокойно. И когда они это сделают, я обещаю, что Соединенное Королевство будет другом на всю жизнь и поможет Украине превратиться в процветающую, амбициозную и прогрессивную страну, которой вы являетесь", - подчеркнул Сунак.

On this poignant Ukrainian Independence Day, know that the people of the United Kingdom will always remain by your side.



У цей болісний День Незалежності України знайте, що народ Сполученого Королівства завжди буде поруч з вами.https://t.co/ujAUxi2ybB pic.twitter.com/r2Acsr8X5H — Rishi Sunak (@RishiSunak) August 24, 2022

Также накануне прошлых выборов Сунак заверил, что если его изберут премьером, его первой зарубежной поездкой станет визит в Киев.

"Если я стану премьер-министром, я удвою наши усилия и укреплю ту политику полной поддержки Украины, которую так умело возглавлял Борис (Джонсон)",- рассказал о своих планах политик.

"If I become Prime Minister, I will redouble our efforts and reinforce our policy of total support for Ukraine that Boris has so ably led."https://t.co/mvofksmPYq



Sign up https://t.co/3cXn1rFhca pic.twitter.com/6jwE2MbF0h — Rishi Sunak (@RishiSunak) July 18, 2022



Великобритания одной из первых стран поддержала Украину после полномасштабного вторжения РФ. Как канцлер Казначейства Риши Сунак принимал активное участие в разработке пакета мер по финансовой поддержки нашей страны.

По его словам, Великобритания "ввела один из самых сильных пакетов санкций против России, которые когда-либо видел мир", и поддержала Украину оружием.

Летом во время предвыборных дебатов с Лиз Трасс политик назвал агрессию России против Украины "варварской и незаконной", а также что противостояние Путину требует жесткости. При этом он подчеркивал, что война в Украине будет иметь разрушительные последствия не только для украинцев, но и вызовет нарушения в мировой экономике.

Выборы нового премьера Британии

20 октября Лиз Трасс объявила о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии спустя лишь 6 недель после своего назначения. Глава правительства потеряла поддержку в парламенте из-за своей бюджетной программы.

После отставки Трасс руководство Консервативной партии утвердило новую процедуру баллотирования на выборах в премьеры – претендентам сначала необходимо получить поддержку не менее 100 депутатов. После чего могут быть назначены выборы с участием двух кандидатов с наибольшим количеством голосов.

Первой свою кандидатуру 21 октября выдвинула Пенни Мордонт – лидер Палаты общин. Риши Сунак объявил о выдвижении 23 октября. Борис Джонсон, которого называли одним из наиболее вероятных кандидатов, отказался повторно идти в премьеры.

В понедельник, 24 октября, Сунак заручился поддержкой более половины членов Консервативной партии. За несколько минут до окончания процедуры выдвижения Пенни Мордонт объявила о том, что снимает свою кандидатуру и поддержит Риши Сунака. Таким образом, Сунак остался единственным претендентом на пост главы партии и правительства.