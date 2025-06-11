Российские спецслужбы не могут противодействовать операциям ГУР, - EuroMaidan Press

Отдельные операции ГУР Минобороны Украины завершились ликвидацией российских военных командиров высокого ранга. И такие результаты показали неспособность российских спецслужб противостоять распространению украинской разведывательно-диверсионной активности на территории страны-агрессора.

"Если вы спрашиваете о "Моссаде", который известен тем, что ликвидирует врагов своего (израильского, - ред.) государства, то мы это делали и будем делать. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует", - отметил начальник ГУР Кирилл Буданов.

Украинские спецоперации имеют не только тактическое, но и стратегическое измерение - демонстрацию уязвимости системы безопасности РФ, подрыв доверия к военно-политическому руководству России, а также передачу сигнала высшему кремлевскому руководству о достижимости любых объектов на их территории.

Как операции ГУР опровергают опасения Запада

Ряд международных экспертов убеждены, что эти операции опровергают один из самых распространенных страхов, который доминировал на Западе с 2022 года. Речь идет об опасениях, что украинские удары по российской территории, в частности по Москве, обязательно спровоцируют масштабную эскалацию.

"Кремль хорошо знаком с возможностями ГУР. Спецслужбы РФ относятся к украинской разведке с профессиональным уважением, несмотря на идеологическую враждебность", - считает британский военный аналитик Марк Галеотти.

По оценкам международного аналитического сообщества, деятельность ГУР стала одним из ключевых факторов, формирующих оперативную неопределенность для врага.

"Москва больше не воспринимается как неприкосновенная. Она все меньше выглядит как глобальный центр силы - и все больше как постоянная цель для дроновых ударов Киева", - подчеркивает генерал-майор армии Австралии в отставке Мик Райан.

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