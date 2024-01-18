Россия запустила по Украине редкую 4-тонную ракету 60-х годов, - СМИ

Россия могла использовать для удара по Украине ракету П-35, принятую на вооружение еще в 1962 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

На днях в соцсетях появилось фото обломков одной из ракет, найденной на территории Украины. Это первый известный случай использования россиянами такой ракеты.

На опубликованных фото видны обломки П-35, эта ракета отличается значительными габаритами. Ее длина составляет 10 метров, а стартовый вес – 4 тонны. Ракета была разработана в 50-х годах, а принята на вооружение в 1962 году.

Следует заметить, что это противокорабельная ракета, поэтому вероятно, РФ пыталась попасть ею в объекты в южных областях Украины.

Фото: обломки ракеты (defence-ua.com)

Как пишет Defense Express, непосредственно П-35 трудно узнать в обломках на фото. Однако эта ракета имеет достаточно специфическое устройство крыльев.

П-35 все еще находится на вооружении РФ и является средством поражения берегового ракетного комплекса "Редут". По состоянию на 2021 год было известно о 8 пусковых. При этом П-35 использовалась в стационарном комплексе "Утес", который известен под названием "Объект-100", расположенный возле Балаклавы. Там пусковые ракеты спрятаны под землей и поднимаются только перед стартом.

Фото: обломки ракеты (defence-ua.com)

Известно, что у России был один такой комплекс на острове Кильдин в Беренцевом море. Также после оккупации Крыма под контролем РФ оказался еще один подобный комплекс. Он раньше не функционировал, но был восстановлен в 2016 году.

Кроме того, ракеты П-35 были на вооружении ракетных крейсеров проекта 58, но все они уже списаны.

Последняя модернизация ракеты была в 1982 году. Было известно, что дальность применения обновленной ракеты составляет до 300 км, скорость – до 1800 км/ч, а размер боевой части – до 930 кг (ФКБЧ 4Г48).

Фото: ракета П-35 (defence-ua.com)

Она имеет классическую систему наведения для того времени – инерциальную на маршевом участке и включает активную радиолокационную головку самонаведения на конечной. В ракете заложена возможность поражения береговых целей. Однако через систему наведения они должны быть радиоконтрастными. Это свидетельствует о том, что пуски ракет П-35 схожи с ракетами Х-22.

Ранее мы сообщали, что Россия по состоянию на январь 2024 производит около 115-130 стратегических ракет плюс 100-115 ракет оперативно-тактического класса. Это указывает на то, что в последние месяцы производство не увеличилось.

Отметим, в январе НАПК сообщило, что в российских авиационных ракетах типа Х-59 было обнаружено 42 деталей и компонентов иностранного производства.

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