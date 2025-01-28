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Бойцы ССО уничтожили солдат КНДР и захватили документы врага в Курской области

Вторник 28 января 2025 10:38
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Бойцы ССО уничтожили солдат КНДР и захватили документы врага в Курской области Иллюстративное фото: бойцы ССО уничтожили солдат КНДР и захватили документы врага в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Бойцы Сил специальных операций провели зачистку вражеских позиций в Курской области. Они нанесли значительные потери противнику в живой силе и захватили важные трофеи врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Во время боя операторы ССО ликвидировали двух северокорейских солдат. Кроме того, с помощью сбросов с дронов наши воины уничтожили 7 оккупантов, еще 10 получили ранения.

Также операторы 8-го полка ССО на вражеских позициях обнаружили и захватили:

  • средства индивидуальной защиты и военную экипировку оккупантов, дальномер "ДЛ-5";
  • тепловизионный прицел "1ПН139-1";
  • штурмовую винтовку АК-12 с прицелом "1П87";
  • средства связи, которые могут содержать данные о передвижении и планах врага.

Кроме того, найдены документы врага. Полученные трофеи, в частности, техника и документы, предоставят важную информацию о тактике и ресурсах противника.

Фото: бойцы ССО захватили документы врага в Курской области (t.me/ukr_sof)

Бои в Курской области

В конце лета прошлого года украинские войска захватили значительные территории по территории Курской области РФ. Это привело к тому, что Россия была вынуждена привлекать к боевым действиям солдат из Северной Кореи. Но из-за недостаточной подготовки и отсутствия общего языка, северокорейские войска понесли значительные потери.

Ранее РБК-Украина сообщало, что солдат КНДР доставили в Россию на пароме, а затем поездом. По словам одного из пленных среди северокорейских войск, они находились в полной информационной изоляции.

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