Бойцы ССО уничтожили солдат КНДР и захватили документы врага в Курской области

Бойцы Сил специальных операций провели зачистку вражеских позиций в Курской области. Они нанесли значительные потери противнику в живой силе и захватили важные трофеи врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Во время боя операторы ССО ликвидировали двух северокорейских солдат. Кроме того, с помощью сбросов с дронов наши воины уничтожили 7 оккупантов, еще 10 получили ранения.

Также операторы 8-го полка ССО на вражеских позициях обнаружили и захватили:

средства индивидуальной защиты и военную экипировку оккупантов, дальномер "ДЛ-5";

тепловизионный прицел "1ПН139-1";

штурмовую винтовку АК-12 с прицелом "1П87";

средства связи, которые могут содержать данные о передвижении и планах врага.

Кроме того, найдены документы врага. Полученные трофеи, в частности, техника и документы, предоставят важную информацию о тактике и ресурсах противника.

Фото: бойцы ССО захватили документы врага в Курской области (t.me/ukr_sof)

Бои в Курской области

В конце лета прошлого года украинские войска захватили значительные территории по территории Курской области РФ. Это привело к тому, что Россия была вынуждена привлекать к боевым действиям солдат из Северной Кореи. Но из-за недостаточной подготовки и отсутствия общего языка, северокорейские войска понесли значительные потери.