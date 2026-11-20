В Польше утром раздался мощный взрыв: в страну могла залететь российская ракета
Утром 20 ноября в районе польского населённого пункта Хмелек раздался мощный взрыв. В воздушное пространство страны, по всей вероятности, залетела российская ракета во время массированной атаки на Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оперативного командования Вооруженных сил Польши, Оnet , RMF24 и другие польские СМИ.
Несколько раз ночью и утром Правительственный центр безопасности Польши (RCB) рассылал предупреждения жителям отдельных уездов Люблинского и Подкарпатского воеводств через российскую воздушную атаку на Украину.
В Польше повысили готовность системы противовоздушной обороны. Для патрулирования и реагирования на возможные угрозы в небо подняли военную авиацию.
В 07:29 RCB сообщил об отмене угрозы воздушного нападения.
Позже Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши сообщило, что вблизи населенного пункта Хмелек в Белгорайском уезде мог упасть неизвестный объект. По сети ширится видео, на котором видна вспышка и взрыв.
В то же время, украинские мониторинговые ресурсы заявили, что одна из российских ракет якобы пересекла государственную границу и вошла в воздушное пространство Польши.
"По подозрению в нарушении воздушного пространства Польши неидентифицированным летающим аппаратом, информация о воздушной угрозе была передана в Центр безопасности правительства. Продолжается проверка для подтверждения записей радиолокационной системы и, при необходимости, принятия мер по противодействию потенциальной угрозе", - сообщили в командовании ВС Польши.
Массированная атака на Украину
Напомним, ночью 20 ноября Россия массированно атаковала Украину баллистикой и крылатыми ракетами.
В частности, в Киеве в результате обстрела погибли три человека. По предварительной информации, это работники "Киевводоканала", раненых около 15 человек.
Также часть Киева осталась без света.
Под ударом также находились западные регионы страны.
Во Львове в результате массированной атаки врага есть разрушение, погибли два человека.
Больше о последствиях массированной атаки РФ - в материале РБК-Украина.