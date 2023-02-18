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Британия предоставит Украине дальнобойные боеприпасы, - Сунак

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Великобритания, Суббота 18 февраля 2023 16:06
Британия предоставит Украине дальнобойные боеприпасы, - Сунак Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что Лондон отправит Украине дальнобойные боеприпасы и системы ПВО.

Об этом он сказал на конференции безопасности в Мюнхене, сообщает РБК-Украина, со ссылкой на видео, опубликованное Sky News.

"Нам нужна военная стратегия по Украине. Владимир Путин думает, что Запад устал от помощи Украине, но это не так. Сейчас самое время удвоить нашу военную поддержку. Мы будем поставлять дальнобойные боеприпасы и системы ПВО", - подчеркнул Сунак.

Британский премьер считает, что то, что поставлено на карту в этой войне, - это даже больше, чем безопасность и суверенитет одной нации.

"Вторжение России, ее отвратительные военные преступления и безответственная ядерная риторика являются симптомами более широкой угрозы всему, во что мы верим", - говорится в речи.

Сунак добавил, что в феврале Великобритания отправила в Украину столько же военной техники, сколько за весь 2022 год.

Напомним, правительство Британии готово поддержать те страны, которые примут решение о передаче самолетов Украине.

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