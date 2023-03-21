Китай отправил России беспилотники и запчасти к ним на 12 млн долларов, - NYT
Китай с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину помогает пополнить запасы российских беспилотников. Пекин отправил Москве дроны и запчасти к ним уже более чем на 12 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения РФ и Китай не приостановили "тихое сотрудничество" в военной сфере. Согласно официальным данным российской таможни, за последний год Китай продал России беспилотники и запчасти к ним на сумму более 12 млн долларов.
Издание отмечает, что неизвестно, содержат ли переданные РФ китайские беспилотники американские технологии.
Россия получила больше дронов от китайской DJI. Компания является одним из самых известных в мире производителем беспилотников. Продукты компании поступали в РФ через мелких посредников и экспортеров.
"Официальные продажи, вероятно, являются лишь частью большего потока технологий через неофициальные каналы и другие дружественные России страны, такие как Казахстан, Пакистан и Беларусь", - говорится в сообщении.
В NYT напомнили, что США ввели санкции против китайских компаний, которые поставляют России дроны или обходят экспортный контроль. Однако, по данным издания, усилия изолировать Россию от технологий, усложняются доминированием Китая в глобальной цепочке поставок электроники.
В общей сложности почти 70 китайских компаний продали в Россию 26 разных марок китайских беспилотников за последний год. Вторым по величине брендом был Autel, продавший дронов почти на 2 млн долларов, последняя партия была отгружена в феврале 2023 года.
Напомним, военный эксперт в комментарии РБК-Украина объяснил, каким оружием Китай может помочь РФ.
Также отметим, что в Белом доме заявили, что Китай все еще рассматривает возможность предоставления России оружия для ведения войны против Украины. США предупредили Пекин о последствиях.
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