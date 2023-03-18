В результате обстрела Двуречной в Харьковской области была ранена женщина, - ОВА
В субботу, 18 марта, российские военные обстреляли Двуречную в Харьковской области и ранили местную жительницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Сегодня утром враг в очередной раз обстрелял пгт Двуречная Купянского района. Осколочные ранения получила 51-летняя женщина. Она госпитализирована, сейчас медики оказывают ей помощь", - говорится в заявлении.
Вчера 62-летний житель села Довгенькое Изюмского района на своем дворе подорвался на мине "Лепесток". Мужчину госпитализировали с ранением.
Он заверил, как только погодные условия будут разрешать, будут увеличивать темпы разминирования. В преддверии весенних полевых работ уже можно разминировать около 250 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли.
Напомним, что во вторник, 14 марта, российские военные обстреляли населенные пункты Харьковской области. В результате вражеских атак погибли два человека.
Вблизи села Волчий Яр Харьковской области на мине взорвался 53-летний тракторист. Мужчина был госпитализирован.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.