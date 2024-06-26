С начала суток 36 боевых столкновений. Генштаб описал ситуацию на фронте

С начала суток, 26 июня, на линии фронта зафиксировано 36 боевых столкновений. Больше всего боев идет на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"С начала этих суток уже произошло 36 боевых столкновений. Захватчики совершили один ракетный и десять авиационных ударов с применением 22 КАБов, нанесли 44 удара дронами-камикадзе и почти 600 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении продолжаются две вражеские атаки в районе Волчанска. Ситуация контролируемая.

На Купянском направлении состоялось уже два боестолкновения в районах Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении отбита одна вражеская атака. Сейчас бои продолжаются в в районах Копанок, Грековки, Макеевки и Торского. Общее количество боестолкновений в настоящее время составляет шесть.

На Северском направлении умеренная активность врага. террористы 5 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций вблизи Белогоровки, Спирного и Роздоловки. Две атаки российских захватчиков отбиты, бои продолжаются.

На Краматорском направлении враг не оставляет попытку продвинуться в направлении Часового Яра. Сейчас вблизи населенного пункта продолжается бой. В частности отбита атака в сторону Клищеевки.

На направлении Горловка отбит штурм у Северного.

На Покровском направлении состоялось 13 боестолкновений. Враг давит вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Прогресса, Евгеновки, Сокола и Новоселовки Первой. Шесть атак отбиты, боестолкновения продолжаются.

На Кураховском направлении отбит штурм россиян вблизи Парасковиевки. Продолжается бой в районе Невельского.

На Времовском направлении враг атаковал возле Урожайного.

На Ореховском направлении россияне потерпели неудачу во время штурма в районе Роботино и вблизи Малой Токмачки.

Потери России в войне

За прошедшие сутки, согласно данным Генштаба, Силы обороны уничтожили еще 1220 российских террористов. С начала полномасштабной войны Россия потеряла 538 060 единиц живой силы.

В частности вчера было уничтожено: