ua en ru
Ср, 26 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия ударила из авиации по домам под Харьковом: есть пострадавшие, фото разрушений

Харьков, Среда 26 июня 2024 10:07
UA EN RU
Россия ударила из авиации по домам под Харьковом: есть пострадавшие, фото разрушений Фото: РФ ударила по домам в селе под Харьковом (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия атаковала село Бобровка под Харьковом. Оккупанты ударили из авиации по домам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

По данным правоохранителей, во вторник, 25 июня, около 16:45 российские войска нанесли авиаудары по дачным секторам в селе Бобровка Харьковского района.

В результате атаки ранения получили шесть человек. Среди них три женщины в возрасте 61, 86 и 41 лет и три мужчины 46, 57 и 67 лет. Кроме того, из-за обстрела повреждены по меньшей мере 20 дачных домовладений, автомобили, хозяйственные здания.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: россияне атаковали село под Харьковом (t.me/prokuratura_kharkiv)

Ситуация в Харьковской области

В Харьковской области идут боевые действия на двух направлениях - на Купянском и Харьковском (на севере области). Пока продвижение врага на указанных участках не фиксируется, ВСУ держат оборону.

Однако россияне ежедневно обстреливают прифронтовые и приграничные населенные пункты области. Харьков почти ежедневно находится под вражеским огнем. Глава ОВА Олег Синегубов заявлял, что оккупанты используют Харьков как плацдарм для испытаний модифицированных боеприпасов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Угроза для Торецка выросла. Эксперт раскрыл тактику окупантов в боях на востоке
Угроза для Торецка выросла. Эксперт раскрыл тактику окупантов в боях на востоке
DAILY
Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко: В действиях россиян есть признаки геноцида
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко: В действиях россиян есть признаки геноцида