RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские оккупанты разграбляют захваченные промышленные объекты в Украине, - ЦНС

Фото: россияне грабят захваченные промышленные объекты (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские оккупанты продолжают грабить промышленные объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Так, по данным центра, с заводов вывозят лом и отправляют в РФ через порт в Бердянске. Грабеж происходит "подрядчиками" под наблюдением солдат ВС РФ. 

"Это и есть настоящая цель оккупации - ресурсы, грабеж и мародерство с последующим навязыванием "русской культуры", переписывание истории и уничтожение самоидентификации местного населения", - заявили в ЦНС.

Центр национального сопротивления призвал местных жителей предоставлять информацию о враге, саботировать его инициативы и сотрудничать с Силами обороны для ускорения момента освобождения родного края.

Напомним, Служба безопасности Украины напомнила, что во время полномасштабного вторжения РФ в стране появилось большое количество коллаборантов и предателей. Сообщить о них можно с помощью специального чат-бота.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что сотрудничающие с захватчиками граждане имеют лишь два варианта развития дальнейших действий: либо они попытаются бежать в Россию, либо будут осуждены в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиВойна России против Украины