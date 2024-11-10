За сутки произошло более 150 боев, больше половины на двух направлениях, - Генштаб

По состоянию на 22:00, 10 ноября, на фронте произошло 154 боевых столкновений. Больше всего боев на Покровском направлении - 35, и на Кураховском 46.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

В отчете уточнили, что в течение дня противник нанес 48 авиационных ударов (в частности, задействовал 85 КАБов) и 643 удара дронами-камикадзе. Также враг совершил 3632 обстрела позиций украинских войск.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении продолжается один бой неподалеку от Волчанска. Пять атак врага уже отбиты нашими защитниками в районах Старицы и Волчанска. Враг применял авиацию и нанес три авиаудара, сбросив 4 КАБа по районам населенных пунктов Харьков, Вильча и Ольховатка.

Противник совершил три атаки на наши укрепления на Купянском направлении. К настоящему времени все они в районах Кондрашовки, Загрызового и Зеленого Роща уже отражены.

На Лиманском направлении за день российские войска пять раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Терны, Торское и Серебрянка. Все атаки противника остановлены.

Защитники украинской земли сдерживают натиск врага на Северском направлении, в настоящее время продолжается одна атака противника в районе населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении завершились неудачей три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Ступочек и Часов Яра. Враг нанес авиаудары в районах Часов Яра и Славянска.

На Торецком направлении оккупанты за сегодняшний день 14 раз штурмовали в районах Торецка и Щербиновки. Там же, а также неподалеку от Щербиновки активно действовала вражеская авиация.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня в общей сложности совершил 35 штурмовых и наступательных действий. Противник применял авиационные средства поражения по районам населенных пунктов Лисовка, Котлино, Сухая Балка, Александрополь.

"По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 145 и ранили 204 оккупанта. Уничтожены две единицы автомобильной техники, два пункта управления БпЛА, баги и квадроцикл. Также были повреждены две единицы автомобильной техники, одна гаубица и квадроцикл", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 46 боев. Атаки противника отражались нашими воинами вблизи населенных пунктов Ильинка, Воздвиженка, Новоселидовка, Новодмитровка, Солнцевка, Максимильяновка, Антоновка, Дальнее и Екатериновка. Четыре атаки еще продолжаются. Оккупанты сбрасывали КАБы по районам населенных пунктов Курахово, Романовка и Дачное.

На Времивском направлении враг 13 раз пытался прорваться к Трудовому, Константинопольскому, Успеновке и Макаровке, но помешали этому наши мужественные защитники. Восемь атак уже отбиты. Вместе с тем противник активно применял авиационные средства поражения по районам населенных пунктов Андреевка, Большая Новоселка, Новодаровка и Зеленое Поле.

На Ореховском направлении оккупанты два раза пытались прорвать нашу оборону в районах Новоандреевки и Малой Токмачки, в то же время нанесли авиаудар по Темировке.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел семь неудачных штурмов.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

"Сегодня отметим украинских воинов из 110-й отдельной бригады территориальной обороны и 124-й отдельной бригады территориальной обороны, стойко сдерживающих нашествие превосходящих сил противника на восточном фронте", - резюмировали в Генштабе.