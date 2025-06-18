Российские оккупанты продвинулись на Покровском и Торецком направлениях: карты ISW

Российские войска недавно осуществили продвижение на Северском направлении. Так, в течение 16-17 июня российские войска осуществили серию атак на северо-восток от Северска - вблизи Григорьевки и Серебрянки, на восток - вблизи Верхнекаменского, а также на юго-восток - в районе Ивано-Дарьевки. Боевые действия в этом секторе фронта остаются интенсивными.

16-17 июня армия РФ вела активные боевые действия на нескольких направлениях:

северо-восток от Покровска - возле Мирного, Малиновки, Шевченко Первого;

восток - вблизи Миролюбовки, Проминя и в направлении Новоэкономичного;

юго-восток - вблизи Лысовки;

юг - вблизи Шевченко;

юго-запад - в районах Зверева, Котлиного и Удачного.

Покровское направление

По состоянию на 15-17 июня российские силы совершили серию атак на разных участках фронта вокруг Покровска. Геолокационные видео, опубликованные 15 июня, подтверждают продвижение россиян на северо-восток от села Шевченко Первое.

16-17 июня армия РФ вела активные боевые действия на нескольких направлениях:

северо-восток от Покровска - возле Мирного, Малиновки, Шевченко Первого;

восток - вблизи Миролюбовки, Проминя и в направлении Новоэкономичного;

юго-восток - вблизи Лысовки;

юг - вблизи Шевченко;

юго-запад - в районах Зверево, Котлино и Удачного.

Торецкое направление

По данным геолокационных видеозаписей, российские войска недавно продвинулись на север, восток и юго-восток от Дилиевки, расположенной к северу от Торецка.

Военные операции россиян продолжались вблизи самого Торецка и в окрестностях: к северу от города - возле Дилиевки; на северо-запад - вблизи Яблоновки, Русиного Яра, Попового Яра, Полтавки, Александро-Калиново и в направлении Нелиповки; а также на запад - возле Щербиновки.

Кроме того, 16-17 июня российские войска атаковали на северо-восток, восток, юго-восток, юг и юго-запад от Покровска, в районах Мирного, Малиновки, Шевченко Первого, Миролюбовки, Проминя, Новоэкономичного, Лисовки, Шевченко, Звирово, Котлиного и Удачного.

На всех других направлениях российские войска также проводили наступательные операции, однако подтвержденного прогресса не достигли.

Боевые действия на территории РФ

17 июня российские войска продолжили наступательные операции в Курской области, но не продвинулись вперед.

Украинские войска контратаковали в направлении Теткино (к юго-западу от Глушково), Глушково и Новый Путь (к востоку от Теткино).

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в северо-западной части Белгородской области 17 июня.