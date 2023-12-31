Российские оккупанты перебрасывают технику в сторону Бердянска (фото)

"Какая страна, такие и новогодние кортежи", - отреагировал Андрющенко.

По его словам, местные жители Мариуполя заметили российскую колонну, которая состояла из более 10 грузовиков с боекомплектами и технику на тягачах, которые направлялись в сторону Бердянска.

"Так выглядит настоящий кортеж "Деда Мороза", - добавил советник городского головы.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска весной 2022 года после месяцев упорных боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу. Однако в Мариуполе учащаются взрывы, в том числе и из-за действий партизан.

Недавно наши воины ударили по вражеским складам боеприпасов и технике во временно оккупированном городе, которые враг разместил на территории бывшего "Хладокомбината" в Кальмиусском районе. В частности, также сообщалось о ликвидации 10 оккупантов.

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