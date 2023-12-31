UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські окупанти перекидають техніку в бік Бердянська (фото)

Фото; російські окупанти перекидають техніку в бік Бердянська (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Місцеві жителі Маріуполя помітили, що російські окупанти почали перекидати техніку в бік Бердянська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника маріупольського міського голови Петра Андрющенка.

"Яка країна, такі й новорічні кортежі", - відреагував Андрющенко.

За його словами, місцеві жителі Маріуполя помітили російську колону, яка складалась з понад 10 вантажівок з боєкомплектами та техніку на тягачах, що прямували в бік Бердянська. 

 

"Отак виглядає справжній кортеж “Деда Мороза”, - додав радник міського голови.

Ситуація в Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу. Проте у Маріуполі частішають вибухи, зокрема, і через дії партизанів.

Нещодавно наші воїни вдарили по ворожих складах боєприпасів та техніці у тимчасово окупованому місті, які ворог розмістив на території колишнього "Хладокомбінату" у Кальміуському районі. Зокрема, також повідомлялось про ліквідацію 10 окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна Росії проти України