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Российские оккупанты обстреляли Запорожскую область из РСЗО, есть жертва

Суббота 30 декабря 2023 16:32
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Российские оккупанты обстреляли Запорожскую область из РСЗО, есть жертва Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики атаковали город Степногорск в Запорожской области. В результате обстрела погиб мужчина.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его словам, в 12:10 россияне цинично обстреляли жилую застройку города Степногорск из РСЗО.

"Эта атака отобрала жизнь 43-летнего местного жителя. Сегодня погибший мужчина праздновал свой день рождения", - добавил глава ОВА.

Массированная атака

Россияне вчера выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов по Украине. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прилеты" зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Запорожской, Сумской, Львовской, Днепропетровской областях. Под ударом находились дома, ТРЦ, роддом, объекты критической инфраструктуры.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях – читайте в нашем материале.

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