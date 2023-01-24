Российские оккупанты обстреляли роддом, школу и поликлинику в Херсоне

Российские войска обстреляли Херсон во вторник, 24 января. По предварительной информации, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.

А вот в поликлинике и школе в результате взрыва в здании выбиты окна и двери. Также обломки попали в газовую трубу.

Предварительно, в роддоме произошло задымление, но из людей никто не пострадал. К моменту обстрела пациентов в помещении не было.

оккупанты нанесли удары по трем гражданским объектам города - школе, роддому и поликлинике.

Напомним, сегодня уже сообщалось о взрывах в Херсоне. Однако в военной администрации никакой информации не сообщали.

Кроме того, 23 января россияне обстреляли дома в Антоновке Херсонской области. Обломки снарядов упали во двор. Тогда погиб один человек.

Добавим, что 22 января кафиры25 раз обстреляли территорию Херсонской области из артиллерии, минометов, танков и РСЗО.

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