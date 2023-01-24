В Херсоне прогремели взрывы
Фото: в Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Во вторник вечером , 24 января, в Херсоне прогремели взрывы. Воздушную тревогу в городе не объявляли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отметим, что в военной администрации пока не сообщали никакой информации о взрывах.
Напомним, 20 января россияне в очередной раз обстреляли Херсон. Снаряды попали в жилой дом, в результате чего произошел пожар.
Кроме того, 23 января оккупанты обстреляли дома в Антоновке Херсонской области. Обломки снарядов упали во двор. Тогда погиб один человек.
Добавим, что 22 января российские оккупанты 25 раз обстреляли территорию Херсонской области из артиллерии, минометов, танков и РСЗО.
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