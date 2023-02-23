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Российские оккупанты обстреляли Очаковскую громаду

Фото: Российские оккупанты обстреляли Очаковскую громаду (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

По данным на утро четверга, 23 февраля, российские оккупанты обстреляли Очаковскую громаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Так, вчера, 22 февраля, в 16:00 оккупанты совершили артиллерийский и минометный обстрел по акватории громады.

Пострадавших нет. В целом в Николаевской области ночь прошла тихо.

Как сообщалось, на утро воскресенья, 19 февраля, российские оккупанты обстреляли Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевской области. В Николаеве без атак.

Напомним, утром в субботу, 18 февраля, российские войска обстреляли Очаковскую общину. Повреждены жилые дома, начался пожар.

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Николаевская область