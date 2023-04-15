ua ru
Сб, 15 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне выпустили около 450 снарядов по Херсонской области: есть раненые

Новина українською →
Херсонская область, Суббота 15 апреля 2023 08:34
Россияне выпустили около 450 снарядов по Херсонской области: есть раненые Иллюстративное фото: в Херсоне сообщают о взрывах (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные 69 раз обстреляли Херсонскую область за прошедшие сутки. Захватчики выпустили 447 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

В частности, россияне 9 раз обстреляли Херсон.

Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области и территорию речного порта в Херсоне.

Из-за российских обстрелов восемь человек получили ранения.

Напомним, 13 апреля россияне обстреляли парк в Херсоне и ударили управляемыми авиабомбами по селу Змиевка Бериславского района.

РБК-Украина также сообщало, что гражданский подорвался на вражеской мине в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война России против Украины
NEWS
Зеленский о членстве в НАТО: не хочется, чтобы устаревшие иллюзии продолжали отнимать время
Зеленский о членстве в НАТО: не хочется, чтобы устаревшие иллюзии продолжали отнимать время
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине