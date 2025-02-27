Российские оккупанты массированно атакуют Украину: что известно

Вечером 27 февраля, россияне массово атаковали Украину. Наносили удар по пригороду Харькова, ударили дронами по Запорожью и по энергосистеме Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, Telegram главы Сумской ОГА Сергея Кривошеенко.

Харьковщина

В 20:15 глава Харьковской ОГА Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары беспилотниками по Харьковской области. Чуть позже он отметил, что зафиксированы попадания в пригороде Харькова.

Затем Синегубов добавил, что уже есть информация об одном раненом. А угроза беспилотников остается, поэтому желательно не покидать укрытия.

В результате попадания БПЛА типа "Шахед" повреждено частное домовладение в Харьковском районе, пострадали два человека.

По словам Синегубова, по предварительным данным, враг ударил по меньшей мере 12 беспилотниками.

Кроме того, РФ массированно атаковала энергосистему Харьковской области, сообщил Синегубов.

Запорожье

Около десяти россияне атаковали Запорожье "Шахедами". Пострадала женщина.

Председатель ОВА Федоров сообщил, что предварительно, взрывной волной повреждены жилые квартиры, частные дома и гаражи. Кроме того, произошло возгорание квартир на верхних этажах многоэтажки.

Все экстренные службы выехали для оказания помощи людям.

Воздушная тревога

В 22:20 в Киевской и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА.

Через несколько минут спустя председатель Харьковской ОГА Синегубов сообщил об ударе по Балаклее.

"В результате вражеского удара по Балаклее пострадал 42-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в медицинское учреждение", - сказал он.

Взрывы в Сумах

Telegram-каналы сообщали о взрывах в Сумах.

В 22:58 глава Сумской ОГА Сергей Кривошеенко подтвердил попадание дронов.

"Сейчас известно о двух попаданиях БпЛА в Сумах. Есть повреждения 4 домов. Известно предварительно об одном пострадавшем. Последствия уточняются", - заявил он.

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