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Российские оккупанты 5 февраля трижды обстреляли Херсон, есть пострадавший

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Херсон, Воскресенье 05 февраля 2023 20:43
Российские оккупанты 5 февраля трижды обстреляли Херсон, есть пострадавший Фото: российские агрессоры обстреливают Херсон без остановки (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские агрессоры 5 февраля трижды обстреляли Херсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонского городского совета.

Как отмечают местные власти, атакованы микрорайоны Остров и Жилпоселок. Кроме того, враг обстрелял территорию судостроительного завода.

"Погибших нет. Один человек пострадал. Мужчина госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Утром РБК-Украина сообщало, что в воскресенье, 5 февраля, российские военные нанесли очередной удар по Херсону. В этот раз мишенью врага стало здание местного лицея.

Как сообщалось, в Херсоне, начиная с утра, известно о взрывах уже дважды.

Напомним, российские оккупанты 60 раз атаковали населенные пункты Херсонской области, били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, БМП и ПТРК. Один человек погиб, еще один получил ранения.

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