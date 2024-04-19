Российские НПЗ пытаются закрыть сетками от дронов

"Компания "Башнефть" проявила инициативу и основные объекты, которые могут стать целью атак, оборудовала определенными механическими ограждениями. Но мы все понимаем, что это половинчатое решение. Допустим, они выдержат первый удар, но тут же может быть и второй", - сказал он.

По его словам, власти Башкирия пытаются договорится военным ведомством Росси для того, чтобы им помогли.

"Самое главное из того, что сделано, - мы обезопасили механическими сетками защиты основные колонны, соответственно, работает система наблюдения", - сообщил Хабиров.

Удары дронов

Последняя атака дронов на российский нефтеперерабатывающий завод произошла 2 апреля. В Татарстане поврежден третий по величине российский НПЗ и производство "Шахедов".

После этого глава Татарстана Рустам Минниханов сказал, что "никто нас не защитит, кроме нас самих".

По данным британской разведки, российские власти пытаются балансировать между защитой заводов в глубине страны и войск на линии фронта. Приоритет отдается военным, а не гражданским.

Экспорт дизельного топлива из России упал на четверть после ударов дронов по НПЗ. В связи с этим Россия вынуждена экспортировать сырую нефть, а не более дорогое дизельное топливо.