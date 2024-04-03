Глава Татарстана после атаки дронов посоветовал россиянам не рассчитывать на ПВО

Власти Татарстана после вчерашних ударов беспилотников по объектам в Елабуге и Нижнекамске призвал предприятия региона не рассчитывать на противовоздушную оборону Вооруженных сил РФ в отражении атак, а защищаться самостоятельно.

Об этом заявил глава российского региона Рустам Минниханов, передает РБК-Украина со ссылкой на " КоммерсантЪ ".

В ходе выступления на международном форуме по энергетике он прокомментировал удары рано утром 2 апреля по заводу по производству дронов-камикадзе типа "Шахед" и НПЗ, и констатировал неспособность ПВО обезопасить предприятия и объекты на территории российского Татарстана от воздушных атак.

"Не следует ожидать, что сработает противоракетная оборона - она решает другие задачи", - сказал президент Татарстана.

По его словам, местные должны решать эти задачи "самостоятельно, каждое предприятие, каждый муниципалитет, каждый город".

Минниханов добавил, что поражение завода Танеко и "Алабуги Политеха" продемонстрировало "самые ощутимые участки в Татарстане", и что "враг это чувствует".

"Всевышний дал нам шанс... очнитесь, ребята, никто нас не защитит, кроме самих себя", - сказал глава российского региона.

Кроме того, он призвал местные экстренные службы быть готовы на случай чрезвычайных ситуаций или других инцидентов.

Удар по предприятиям в Татарстане

Ранее сообщалось, что 2 апреля беспилотники сил обороны впервые атаковали предприятия в республике Татарстан в России. Взрывы раздавались в особой экономической зоне "Алабуга", где расположены промышленно-производственные предприятия и находятся в более чем тысяче километров от границы с Украиной.

Тогда так называемый глава республики Рустам Минниханов заявил, что на предприятиях в городах Елабуга и Нижнекамск была совершена атака БпЛА.

Как рассказал источник в спецслужбах, целью атаки в частности стал завод по сборке "Шахедов". Это была операция ГУР. Кроме того, росСМИ пишут, что дроны попали и в общежитие, где жили работники этого предприятия. Известно о пострадавших.

По словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, во время атаки на российские объекты в Елабуге и Нижнекамске не использовалось иностранное оружие. Он также подтвердил, что на одном из пораженных объектов в Татарстане было производство "по сборке "Шахедов" и "Гераней". Более того, одно из зданий, расположенное рядом с предприятием - было поражено российской противовоздушной обороной.

К слову, в конце марта в партизанском движении "Атеш" рассказали, что в России руководителям НПЗ раздали указания закупить системы РЭБ, применять "маскировку" и усиливать защиту резервуаров мешками с песком. Все с целью противодействия ударам дронами.