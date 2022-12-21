Российские наемники могут обстрелять Беларусь и обвинить Украину, - ЦНС

Белорусское подполье сообщает, что наемники разделены на две группы (по 80-90 человек) и прибыли в район села Крупейки (Лоевский район, Гомельская область) для выполнения задач. В их распоряжении находится легкобронированная техника и грузовые автомобили тентованные. Группы также усилены инженерными подразделениями.

При этом Беларусь ввела временное ограничение на въезд и вход в пределах пограничной полосы Лоевского района.

"Одним из сценариев провокации является обстрел территории Беларуси якобы ВСУ. Ведь речь идет именно о тех наемниках, которые прибыли в Беларусь 20 сентября. Тогда на территорию белорусского частного охранного предприятия "ГардСервис", где размещались наемники, доставили 300 единиц украинской военной формы, которую россияне захватили на складах в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "ГардСервис" - это не просто частное охранное предприятие. Оно является первым подобным предприятием в Беларуси и создано специальным указом лидером белорусского режима Александром Лукашенко в 2019 году. "Охранники" базируются на территории бывшего центра подготовки белорусских спецназовцев.

Напомним, командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что уровень военной угрозы со стороны Беларуси растет.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия готовит около 200 тысяч новых солдат и пойдет в наступление, которое может произойти и на Донбассе или с юга или с территории Беларуси.

При этом аналитики ISW считают, что Лукашенко, вероятно, отказал Путину в прямом участии в войне против Украины.

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