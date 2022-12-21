RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские наемники могут обстрелять Беларусь и обвинить Украину, - ЦНС

Фото: российские наемники могут обстрелять Беларусь и обвинить Украину (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Входящие в состав ПВК "Вагнер" наемники ППК "Лига" прибыли на границу с Украиной для подготовки провокации. Вероятно, они планируют обстрелять территорию Беларуси и обвинить в этом Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Белорусское подполье сообщает, что наемники разделены на две группы (по 80-90 человек) и прибыли в район села Крупейки (Лоевский район, Гомельская область) для выполнения задач. В их распоряжении находится легкобронированная техника и грузовые автомобили тентованные. Группы также усилены инженерными подразделениями.

При этом Беларусь ввела временное ограничение на въезд и вход в пределах пограничной полосы Лоевского района.

"Одним из сценариев провокации является обстрел территории Беларуси якобы ВСУ. Ведь речь идет именно о тех наемниках, которые прибыли в Беларусь 20 сентября. Тогда на территорию белорусского частного охранного предприятия "ГардСервис", где размещались наемники, доставили 300 единиц украинской военной формы, которую россияне захватили на складах в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "ГардСервис" - это не просто частное охранное предприятие. Оно является первым подобным предприятием в Беларуси и создано специальным указом лидером белорусского режима Александром Лукашенко в 2019 году. "Охранники" базируются на территории бывшего центра подготовки белорусских спецназовцев.

Напомним, командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что уровень военной угрозы со стороны Беларуси растет.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия готовит около 200 тысяч новых солдат и пойдет в наступление, которое может произойти и на Донбассе или с юга или с территории Беларуси.

При этом аналитики ISW считают, что Лукашенко, вероятно, отказал Путину в прямом участии в войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьРоссийская ФедерацияВойна России против Украины