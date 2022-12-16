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США не видят подготовки наступления РФ на Киев, но следят за ситуацией, - Белый дом

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Вашингтон, Пятница 16 декабря 2022 17:07
США не видят подготовки наступления РФ на Киев, но следят за ситуацией, - Белый дом Фото: США не видят признаков подготовки наступления РФ на Киев (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты не обнаружили признаков подготовки наступления оккупантов на Киев, но внимательно следят за развитием ситуации.

Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Мы не видим каких-либо свидетельств, что прямо сейчас грядет наступление на Киев", - подчеркнул Кирби.

Он также отметил, что Соединенные Штаты, как и раньше, будут максимально пристально следить за развитием ситуации вокруг передвижений сил российской армии.

Ранее сообщалось, что Россия может начать новую волну наступления в рамках войны против Украины уже в феврале. Такие сроки связаны с подготовкой мобилизованных солдат.

Также напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что Россия может возобновить наступление в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем - в январе.

Также мы писали, что, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Россия надеется, что сможет восстановить свои военные способности до конца января - начала февраля.

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