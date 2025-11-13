Российские нефтяные доходы падают второй месяц подряд: названа причина

Доходы России от экспорта нефти снова упали в октябре 2025 года из-за ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам и западных санкций. В то же время РФ адаптируется, создает новые компании и пытается обойти ограничения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Международное энергетическое агентство (МЭА), на данные которого ссылается издание, в своем отчете отметило, что доходы РФ в октябре упали до 13,1 миллиарда долларов - это на 2,3 миллиарда меньше, чем было в октябре 2024 года.
В то же время экспорт российской сырой нефти и нефтепродуктов в октябре упал на 150 тысяч баррелей в день. Сейчас он составляет 7,4 миллиона баррелей в день в отличие от сентября, когда объемы экспорта только росли.
При этом россияне пытаются адаптироваться под новые санкции Запада. В частности, активированы три компании - "МорЭкспорт", "РусЭкспорт" на "ННК" - которые "работали" на нефтяном рынке с мая этого года. Вместе они экспортировали около миллиона баррелей.
"Поскольку страна демонстрирует свою способность быстро создавать новые компании по перевозке нефти и перевозить большие объемы через свой подсанкционный флот, дальнейший путь экспорта российской сырой нефти и нефтепродуктов будет определяться решениями по обеспечению соблюдения законодательства и поставки со стороны основных покупателей", - говорится в сообщении.
Отмечается влияние ударов Украины по НПЗ. Из-за этого экспорт нефти и нефтепродуктов Россией упал на 110 тысяч баррелей в день. Сейчас экспорт нефти из РФ составляет 2,3 млн баррелей в день, что стало самым низким уровнем с 2017 года.
При этом согласно открытым данным, россияне сохранили добычу нефти в октябре на уровне 9,28 миллиона баррелей в сутки. Это на 20 тысяч ниже целевого показателя, определенного группой ОПЕК+. Общая мощность нефтедобывающей промышленности РФ оценена в 9,4 млн баррелей в сутки.
"Хотя экспорт российской сырой нефти в целом удерживается на уровне до крайнего срока 21 ноября, последние данные показывают, что часть этой нефти начала накапливаться, поскольку покупатели избегают грузов из-за проблем с соблюдением требований и другие неопределенности", - считает МЭА.
Отметим, по данным украинской разведки, Россия потеряет не менее 37 млрд долларов бюджетных нефтегазовых доходов до конца года, не считая того, что десятки миллиардов долларов теряют российские нефтяные компании и в целом энергетический сектор.
По данным мировых СМИ, сейчас в танкерах по всему миру накопился рекордный объем нефти - почти 1 миллиард баррелей. Значительная часть этой нефти происходит из подсанкционных государств, в том числе из России, которая не может продать нефть из-за санкций.