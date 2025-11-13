Российские нефтяные доходы падают второй месяц подряд: названа причина

Международное энергетическое агентство (МЭА), на данные которого ссылается издание, в своем отчете отметило, что доходы РФ в октябре упали до 13,1 миллиарда долларов - это на 2,3 миллиарда меньше, чем было в октябре 2024 года.

В то же время экспорт российской сырой нефти и нефтепродуктов в октябре упал на 150 тысяч баррелей в день. Сейчас он составляет 7,4 миллиона баррелей в день в отличие от сентября, когда объемы экспорта только росли.

Россияне подстраиваются

При этом россияне пытаются адаптироваться под новые санкции Запада. В частности, активированы три компании - "МорЭкспорт", "РусЭкспорт" на "ННК" - которые "работали" на нефтяном рынке с мая этого года. Вместе они экспортировали около миллиона баррелей.

"Поскольку страна демонстрирует свою способность быстро создавать новые компании по перевозке нефти и перевозить большие объемы через свой подсанкционный флот, дальнейший путь экспорта российской сырой нефти и нефтепродуктов будет определяться решениями по обеспечению соблюдения законодательства и поставки со стороны основных покупателей", - говорится в сообщении.

Украина выбивает нефтепереработку РФ

Отмечается влияние ударов Украины по НПЗ. Из-за этого экспорт нефти и нефтепродуктов Россией упал на 110 тысяч баррелей в день. Сейчас экспорт нефти из РФ составляет 2,3 млн баррелей в день, что стало самым низким уровнем с 2017 года.

При этом согласно открытым данным, россияне сохранили добычу нефти в октябре на уровне 9,28 миллиона баррелей в сутки. Это на 20 тысяч ниже целевого показателя, определенного группой ОПЕК+. Общая мощность нефтедобывающей промышленности РФ оценена в 9,4 млн баррелей в сутки.

"Хотя экспорт российской сырой нефти в целом удерживается на уровне до крайнего срока 21 ноября, последние данные показывают, что часть этой нефти начала накапливаться, поскольку покупатели избегают грузов из-за проблем с соблюдением требований и другие неопределенности", - считает МЭА.