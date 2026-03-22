Российские врачи и шахтеры остались без денег, вопреки общаниям Москвы повысить зарплаты

Например, в больнице скорой помощи во Владимире. Там за январь работникам вообще не начислили доплат за интенсивность труда, а в феврале выплатили лишь по 100 рублей "за качество". В результате медики потеряли от 10 тысяч рублей ежемесячно, а годовой доход сократился минимум на 40 тысяч рублей. В то же время в региональном Минздраве отрицают сокращение выплат.

Подобная ситуация и в Суздале, где в районной больнице главный врач отменил стимулирующие выплаты за стаж и квалификацию с 1 февраля по 31 марта из-за перерасхода фонда оплаты труда. Несмотря на это, местные власти заявляют о росте зарплат медиков.

В Кургане в больнице скорой помощи фиксируют массовые увольнения операционных медсестер после того, как в феврале их зарплаты уменьшили более чем на 10 тысяч рублей при базовой ставке около 50 тысяч. Причиной назвали "невыполнение плана", однако никаких объяснений работникам не предоставили.

Несмотря на официальные заявления российского правительства о выделении 9,6 млрд рублей на повышение зарплат медикам в 2026 году, на практике ситуация сопровождается волной жалоб и увольнений.

Шахтеры также остались без денег

В то же время проблемы с выплатами наблюдаются и в других отраслях. В Кемеровской области суд взыскал с угольной компании "Северный Кузбасс" 8,2 млн рублей задолженности перед работниками при общем долге в 145 млн рублей.

В регионе приостановлена работа по меньшей мере 19 угольных предприятий, более 6 тысяч шахтеров остались без работы, а бюджет недополучил 36 млрд рублей налогов за 2025 год.

Кроме того, в Якутии открыто уголовное дело против компании "АнтрацитИнвестПроект", которая задолжала работникам более 196 млн рублей.