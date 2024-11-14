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Российские корабли не выходят в Черное море, враг полагается на авиацию, - Плетенчук

Четверг 14 ноября 2024 11:31
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Российские корабли не выходят в Черное море, враг полагается на авиацию, - Плетенчук Фото: спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Российские корабли Черноморского флота избегают выхода в акваторию Черного моря из-за смены тактики и погодных условий. Поэтому враг полагается на авиацию.

Об этом заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Мы - Украина".

"Есть изменение погодных условий, и важную роль играет то, что они возложили большое количество функционала своего корабельно-катерного состава на авиацию", - сказал Плетенчук.

Он уточнил, что российская авиация активно действует не только в Черном, но и в Азовском морях, нанося удары по украинским позициям.

Капитан также подчеркнул, что Украина постоянно информирует своих партнеров о присутствии российской авиации в регионе.

"С этой проблемой мы боремся, ВМС также приобщается к противовоздушной обороне, когда речь идет о сбивании дронов. Акватория, которую мы освободили, из-за авиации остается "серой зоной", россияне используют воздушное пространство для нанесения ударов", - пояснил он.

Россияне бьют по Украине из Каспийского моря

Ранее в Военно-морских силах сообщили, что агрессор использует Каспийское море для обстрелов Украины с применением стратегической авиации. Хотя в этом регионе присутствуют носители ракет "Калибр", для атак по Украине они не используются.

В ночь на 6 ноября ударные беспилотники атаковали город Каспийск в Дагестане. Попадание повредило инфраструктуру порта, где базируется Каспийская флотилия ВМФ РФ. На месте прилетов произошло возгорание, один из кораблей получил повреждение, а другие суда наспех покинули гавань.

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