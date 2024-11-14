Російські кораблі не виходять у Чорне море, ворог покладається на авіацію, - Плетенчук

Російські кораблі Чорноморського флоту уникають виходу в акваторію Чорного моря через зміну тактики і погодні умови. Тому ворог покладається на авіацію.

Про це заявив речник ВМС України Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Ми - Україна".

"Є зміна погодних умов, і важливу роль відіграє те, що вони поклали велику кількість функціоналу свого корабельно-катерного складу на авіацію", - сказав Плетенчук.

Він уточнив, що російська авіація активно діє не тільки у Чорному, а й в Азовському морях, завдаючи ударів по українським позиціям.

Капітан також підкреслив, що Україна постійно інформує своїх партнерів про присутність російської авіації в регіоні.

"З цією проблемою ми боремось, ВМС також долучається до протиповітряної оборони, коли йдеться про збиття дронів. Акваторія, яку ми звільнили, через авіацію залишається "сірою зоною", росіяни використовують повітряний простір для завдання ударів", - пояснив він.