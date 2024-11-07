В ВМС Украины пояснили, как россияне используют Каспийское море

Россияне используют акваторию Каспийского моря для ударов со стратегической авиации. Носители "Калибров" там тоже есть, но оттуда эти ракеты не запускают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Да, в Каспийском море также есть ракетоносители, которые могут запускать ракеты "Калибр", но Каспийское море россияне чаще используют для нанесения ударов именно с воздуха. Они заходят в эту акваторию специально и откуда у них пусковые рубежи для того, чтобы обстреливать Украину ", – сказал он.

По его словам, они делают они это вероятнее всего, чтобы сделать невозможным в случае нештатного схождения старых ракет потери среди собственного гражданского населения.

Как отметил спикер, акватория Каспийского моря является одной из пяти локаций, где базируется ВМФ РФ. В целом считается, что у них есть четыре флота и флотилия.

"Для нас этот бассейн важен тем, что Азово-Черноморский регион имеет соединение с Каспием через Волгодонский канал. И были факты, когда перебрасывания и туда, и обратно некоторых единиц", - добавил Плетенчук.