Самолет, полсотни ББМ и почти тысяча оккупантов: Генштаб назвал потери РФ
По данным на утро воскресенья, 30 октября, украинские военные ликвидировали за сутки 950 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 71200 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.
"Хорошие сутки, наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Лиманском направлениях", - говорится в сообщении.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.10 ориентировочно составили:
- личного состава - около 71200 (+950);
- танков - 2675 (+13);
- боевых бронированных машин - 5453 (+52);
- артиллерийских систем - 1724 (+16);
- РСЗО - 383 (+3);
- средства ПВО - 197 (+2);
- самолетов - 274 (+1);
- вертолетов - 252 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1412 (+6);
- крылатые ракеты - 352 (+1);
- корабли/катера - 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 4120 (+13);
- специальная техника - 154 (+2).
Как сообщалось, российские силы снизили темп своих наступательных операций под Бахмутом 29 октября, вероятно, оправившись от украинского удара.
Согласно картам боев, ВСУ закрепляют успехи в Луганской области и постепенно продвигаются к Кременной. Также ВСУ блокируют врага на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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