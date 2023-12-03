Российские КАБы стали реальной проблемой для Украины: Игнат объяснил, что может помочь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Юрия Игната и спикера Таврического направления Александра Штупуна в эфире телемарафона.

Игнат подчеркнул, что еще полгода назад пуски управляемых авиабомб были единичны, но теперь оккупанты могут сбросить за день до сотни, особенно на юге Украины.

"КАБ летит неточно, но это 500 кг бомба. Взрывчатки там много, и они берут массированными ударами. Были уже около ста за сутки показатели сброса бомб. Поэтому это реальная проблема, и мы не просто так говорим гражданам", - сказал он.

По словам спикера Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, оккупанты сбрасывают КАБы на прифронтовые территории, поскольку российская авиация не может залетать в зону действия украинского ПВО.

"Штурмовики и вертолеты, такие как Ка-52 и Ми-24, мы сбиваем, как только они попадают в зону действия нашей ПВО. Пользуясь тем, что ПВО не может достать на большом расстоянии, с которого сбрасывают Су-35 и Су-34 управляемые авиационные бомбы, это 50-70 км по линии боевого столкновения, поэтому враг пользуется этим", - пояснил спикер.

Игнат считает, что помочь в противодействии с КАБами может истребитель F-16, который Украина получит от партнеров. Эти самолеты могут эффективно уничтожать российскую авиацию.

"Это месседж и западным партнерам, что нам нужно оружие, дальнобойные системы противовоздушной обороны и как можно быстрее F-16, которые могли бы противостоять российским самолетам", - добавил спикер Воздушных сил.

F-16 для Украины

Напомним, ранее часть союзников согласилась предоставить Украине истребители F-16. Нидерланды, Дания и Норвегия пообещали предоставить Украине минимум 61 единицу F-16.

Украинские пилоты обучаются на F-16 в нескольких странах. По словам Юрия Игната, в Дании летчики уже сели на F-16 вместе с инструкторами.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сами истребители F-16 не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине. По его мнению, самолеты следует использовать вместе с HIMARS, ракетами и другими системами ПВО.